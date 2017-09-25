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بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية بالطريق الزراعي وكنائس دمنهور

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية بالطريق الزراعي وكنائس دمنهور

04:18 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

قال اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إن الخدمات المعينة لتأمين الطريق الزراعي يقع عليها دور بالغ الأهمية في منع حدوث سرقة السيارات، خاصة السرقة بالإكراه، وأيضا ضبط السيارات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع المهربة، وإشعار المواطن بالأمن والاستقرار أثناء سيره على الطريق.

جاء ذلك خلال تفقده خدمات الأقوال الأمنية بالطريق الزارعي، اليوم الإثنين، حيث تابع مقومات الخدمات من التسليح والمركبات المستخدمة في الخدمة، وأدار نقاشا مع القوات حول السيناريوهات المحتملة للاعتداءات وكيفية التصرف فيها.

كما فاجأ مدير الأمن، الخدمات الأمنية المعينة لتامين الكنائس بمدينة دمنهور، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، منبها بضرورة تمشيط خبراء المفرقعات لمحيطها بصفة مستمرة لتحقيق أعلى درجات التأمين.

وأنهى عبدالفتاح جولته بزيارة قسم دمنهور ومركز شرطة إيتاى البارود، وشدد على حسن معاملة المواطنين ومداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة للتأمين كلا بدائرته وسرعة الاستجابة للبلاغات.

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