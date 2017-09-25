مجازاة 14 من العاملين بالشؤون الاجتماعية بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس، هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، مجازاة 14 من العاملين بالشؤون الاجتماعية بالمدينة.

جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف والمتابعة، حيث تبين انصراف العاملين دون سبب وقرر مجازاتهم بخصم يوم من راتبهم.