مجازاة 14 من العاملين بالشؤون الاجتماعية بالمنوفية
مجازاة 14 من العاملين بالشؤون الاجتماعية بالمنوفية
04:16 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
محافظة المنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس، هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، مجازاة 14 من العاملين بالشؤون الاجتماعية بالمدينة.
جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف والمتابعة، حيث تبين انصراف العاملين دون سبب وقرر مجازاتهم بخصم يوم من راتبهم.
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