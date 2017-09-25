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مجازاة 14 من العاملين بالشؤون الاجتماعية بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

مجازاة 14 من العاملين بالشؤون الاجتماعية بالمنوفية

04:16 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

مجازاة 14 من العاملين بالشؤون الاجتماعية بالمنوفية

محافظة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس، هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، مجازاة 14 من العاملين بالشؤون الاجتماعية بالمدينة.

جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف والمتابعة، حيث تبين انصراف العاملين دون سبب وقرر مجازاتهم بخصم يوم من راتبهم.

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