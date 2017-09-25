أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عبد الحفيظ يعود من سوسة ويعاين الملعب الفرعى لاستاد المنزه

Google+ Print
عبد الحفيظ يعود من سوسة ويعاين الملعب الفرعى لاستاد المنزه عبد الحفيظ يعود من سوسة ويعاين الملعب الفرعى لاستاد المنزه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مساء أمس الأحد من سوسة بصحبة أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد معوض المدرب المساعد، بعد سفر الثلاثي لمشاهدة مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي التي أقيمت بسوسة أمس وانتهت بفوز النجم 2-0 ليصعد للمربع الذهبي.

وأكد عبد الحفيظ أنه انتهز فرصة سفره إلى سوسة وقام بترتيب إجراءات إقامة البعثة في سوسة، المقرر السفر لها أحد يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين؛ وفقا لموعد مباراة الأهلي والنجم الذى يحدده الاتحاد الإفريقي اليوم.

وأضاف عبد الحفيظ أن المسافة من تونس العاصمة إلى سوسة تصل إلى 180 كيلومترا، وتقطعها السيارة في ساعتين تقريبا.

شاهد أيضا

وقام «عبد الحفيظ» بمعاينة الملعب الفرعي لاستاد «المنزه» بالعاصمة تونس؛ تمهيدا لأداء الفريق مرانه عليه غدًا الثلاثاء، ما منعه من حضور مران الفريق الصباحى اليوم الذى أقيم على ملعب قريب من فندق الإقامة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر