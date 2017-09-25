أنشيلوتي: فيراتي استغل رغبة برشلونة في التعاقد معه لزيادة عقده

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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، مفاجأة عن مواطنه ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سعى برشلونة الإسباني لضمه في الانتقالات الأخيرة.

كان أنشيلوتي قد تولى تدريب فيراتي موسم 2012 ـ 2013، وحقق معهم الدوري الفرنسي كما ودع دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة في ربع النهائي.

وقال أنشيلوتي، اليوم الإثنين، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في سوق الانتقالات يحاول بعض اللاعبين الرحيل عن فرقهم ولديهم الرغبة في ذلك، ولكن هناك من يروجون لأخبار غير دقيقة لأجل أهداف أخرى".

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وتابع المدير الفني لنادي بايرن ميونخ: "أعرف فيراتي جيدا، فهو لم يكن يرغب في الانضمام لبرشلونة، وإنما استغل رغبة الفريق الكتالوني في التعاقد معه لأجل الضغط على سان جيرمان لتحسين عقده، ولكنه لم يكن لديه أي رغبة في ارتداء قميص البلوجرانا".

كانت الصحافة الإسبانية قد أكدت وجود مفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان خلال الانتقالات الأخيرة، وحتى قبل بدء سوق الانتقالات، كما أن وكيل أعمال اللاعب السابق صرح وقتها بأن فيراتي يعيش في سجن بباريس، إلا أن الدولي الإيطالي تنصل بعد ذلك من تصريحات وكيل أعماله، وأكد استمراره وسعادته في باريس سان جيرمان قبل أن يتخلى عنه، ويتجه لرايولا.

يُذكر أن فيراتي انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو.