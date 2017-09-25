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بعد انتهاء ربع النهائى.. شاهد أفضل 10 أهداف بدورى أبطال إفريقيا

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وصلت بطولة دورى أبطال إفريقيا إلى النصف الأخير منها، والتى شهدت وصول 4 فرق عربية لنصف النهائى وهي "الأهلى - النجم الساحلى - اتحاد العاصمة - الوداد البيضاوى".

وشهدت البطولة منذ بدايتها تسجيل أهداف عديدة وصل عددها إلى 197 هدفًا حتى الآن.

ويستعرض لكم "التحرير" أفضل 10 أهداف تم تسجيلها بالبطولة حتى الآن على النحو التالى:

1- هدف الوداد الثانى فى القطن الكاميرونى بدورى المجموعات.

2- هدف عبد الله السعيد لاعب الأهلى فى شباك القطن الكاميرونى. 

3- الهدف الثانى لأهلى طرابلس فى فريق

4- هدف سان جورج فى شباك فيتا كلوب.

5- هدف زناكو أمام الوداد المغربى.

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6- هدف اتحاد العاصمة أمام الزمالك. 

7- هدف السمانى الصاوى لاعب المريخ أمام الهلال.

8- هدف اتحاد العاصمة أمام فريق كابس يونايتد.

9- هدف عمرو مرعى الثانى فى شباك أهلى طرابلس.

10- هدف الترجى الأول أمام فريق سانت جورج.

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