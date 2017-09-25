بعد انتهاء ربع النهائى.. شاهد أفضل 10 أهداف بدورى أبطال إفريقيا
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وصلت بطولة دورى أبطال إفريقيا إلى النصف الأخير منها، والتى شهدت وصول 4 فرق عربية لنصف النهائى وهي "الأهلى - النجم الساحلى - اتحاد العاصمة - الوداد البيضاوى".
وشهدت البطولة منذ بدايتها تسجيل أهداف عديدة وصل عددها إلى 197 هدفًا حتى الآن.
ويستعرض لكم "التحرير" بالفيديو أفضل 10 أهداف تم تسجيلها بالبطولة حتى الآن على النحو التالى:
1- هدف الوداد الثانى فى القطن الكاميرونى بدورى المجموعات.
2- هدف عبد الله السعيد لاعب الأهلى فى شباك القطن الكاميرونى.
3- الهدف الثانى لأهلى طرابلس فى فريق الزمالك.
4- هدف سان جورج فى شباك فيتا كلوب.
5- هدف زناكو أمام الوداد المغربى.
6- هدف اتحاد العاصمة أمام الزمالك.
7- هدف السمانى الصاوى لاعب المريخ أمام الهلال.
8- هدف اتحاد العاصمة أمام فريق كابس يونايتد.
9- هدف عمرو مرعى الثانى فى شباك أهلى طرابلس.
10- هدف الترجى الأول أمام فريق سانت جورج.