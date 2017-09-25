بلاغ يتهم منظمى حفل «مشروع ليلى» بالتحريض على الفسق وترويج الشذوذ

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تقدم المحامى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق يتهم منظمي حفل فرقة مشروع ليلي اللبناني الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل ومنع المتهمين من مغادرة البلاد وإحالتهم لمحاكمة عاجلة، واختصم البلاغ كلا من الشركة المنظمة والراعي الرسمي لحفل "ميوزيك بارك" والمدير المسئول عن مول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس وأعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني وأدمن صفحة رينبو إيجيبت rainbowEGYPT.

وشرح المحامي فى بلاغه الذى حمل رقم 10949/2017 عرائض نائب عام، أنه بتاريخ الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري، أُقيم بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة، حفل ميوزيك بارك واستضاف منظمو الحفل فرقة مشروع ليلي اللبنانية بقيادة المدعو حامد سنو المعروف بميوله الجنسية الشاذة في العالم والوطن العربي، والذي يسعى للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عددا كبيرا من الدول العربية من أجل نشر الشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمع العربي المسلم.

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واستند البلاغ إلى أقوال الشهود الموثقه والمتداولة على السوشيال ميديا، ونشرتها مواقع صحفية، يظهر فى أحدها فتاة تدلي بشهادتها قالت إنه أثناء وجودها بالحفل شاهدت عددا كبيرا من الأولاد والبنات القصر الذين لم تتعد أعمارهم 16عاما يقومون بممارسة الجنس والفواحش فيما بينهم وشاهدت معظمهم في حالة سكر بيّن، وكان ذلك على مرأى ومسمع من منظمي الحفل.

وتابع البلاغ أنه فى أثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ "rainbow" تأييدًا منهم لميول قائد الفرقة الغنائية حامد سنو، وهو ما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور للإعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر، ونشرت إحدى الصفحات التابعة لمشروع ليلي صور من رفع العلم في الحفل، وتم تداول هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج يدعو لانتشار الشذوذ الجنسي في مصر وفي العالم كله، وتسببت في خلق حالة من السخط الشديد والاستهجان بين عموم الشعب المصري العربي المسلم والمسيحي الذي يأبى انتشار مثل تلك الفاحشة على أرضه وإفساد أخلاق أبنائه وبناته.

والتمس مقدم البلاغ من النائب العام إصدار قرار عاجل بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقهم ومنع فرقة مشروع ليلي اللبنانية من مغادرة البلاد وفتح التحقيقات اللازمة، مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الجرائم الجنسية التي ارتكبت أثناء الحفل وتكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الشخص المسؤول عن إدارة صفحة رينبو إيجيبت وضبطه وإحضاره، وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم وإحالتهم العاجلة إلى المحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام الواردة بقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، لكون ما ارتكبوه أفعالا شائنة تعد بمثابة تدمير وإفساد لأخلاق المجتمع.