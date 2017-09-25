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الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة مورينيو

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الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة مورينيو الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة مورينيو

التحرير

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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عدم معاقبة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بعد طرده في مباراة ساوثهامبتون بالجولة السادسة من البريميرليج.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي رفض معاقبة مورينيو، أو تغريمه بعد الطرد أو حتى توجيه أي تحذير له، بعد أن تعرض للطرد في مباراة السبت الماضي، وقام بمصافحة الأرجنتيني ماوريسيو بليجرينو، المدير الفني للقديسين، وغادر دون اعتراض.

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وانتصر مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سانت ماريز"، ليصل الشياطين الحمر للنقطة رقم 16 ليحتل المركز الثاني خلف جاره اللدود (مانشستر سيتي) المتصدر بفارق الأهداف.

يذكر أن البرتغالي مورينيو كان قد تعرض للطرد الموسم الماضي في مباراة بيرنلي بملعب "أولد ترافورد"، وتعرض وقتها لغرامة مالية بلغت 58 ألف إسترليني.

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التحرير

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