تحصين 22 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، إن هناك حملات متواصلة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية والتفتيش على اللحوم، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من تحصين 22677 من الأبقار والجاموس والضأن بلقاح الحمى القلاعية إلى جانب 19994 من الأبقار والجاموس بلقاح حمى الوادي المتصدع.

وبيّن مدير عام الطب البيطري، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن حملات المديرية انتهت كذلك من تحصين 983 من الأبقار والضأن بلقاح جدري الضأن والجلد العقدى وذلك خلال الشهر المنقضي، إلى جانب شن حملات خلال اليومين الماضيين على الأسواق بمدينة دمياط للتفتيش على اللحوم والكبدة أسفرت عن ضبط طن أسماك فاسدة، و15 كيلو جرام من اللحوم البقري و47 كيلو من اللحوم المصنعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.