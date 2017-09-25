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الإعدام لشاب قتل 3 بعد ممارسة الشذوذ معهم في دمياط

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مصراوي Masrawy

الإعدام لشاب قتل 3 بعد ممارسة الشذوذ معهم في دمياط

04:11 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الإعدام لشاب قتل 3 بعد ممارسة الشذوذ معهم في دمياط

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

قضت محكمة الجنايات بدمياط، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد رفعت المساح وعضوية المستشارين رفعت محمد اللواء، وحسام عبد اللطيف، بمعاقبة "سمير. س"، 32 عامًا، والمتهم بقتل 3 أشخاص بالإعدام شنقا، بعد أن ارتكب جرائمه وألقى بالجثث في مناطق متفرقة بمدينة دمياط.

وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم في ارتكاب 3 جرائم قتل، واعترف أمام النيابة بأنه نجح في اصطياد الراغبين في إقامة علاقات محرمة من خلال تواجده بعدد من الميادين الرئيسية وأهمها ميدان الساعة، وأقدم على قتل "محمد.م"، عاطل، 24 عامًا، وألقى بجثته في نهر النيل كما اعترف بقتل "محمد.أ"، 61 عامًا، وألقى بجثته في منطقة نائية بالقرب من نادي دمياط الرياضي، كما قتل "أحمد.م"، 58 عامًا، وألقى بجثته أسفل الكوبري المعدني.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه استولى على هواتف محمول ومتعلقات ذهبية وفضية وأموال من المجني عليهم الذين كان يربطهم به علاقات شذوذ جنسي، وجرى ضبط المسروقات بعدما أرشد المتهم عن مكانها.

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