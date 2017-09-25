السفير المصري بالإمارات : العلاقات المصرية الإماراتية إستراتيجية تستند إلى ركائز تاريخية

أبوظبي-(أ ش أ):

أكد وائل السيد محمد جاد سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن العلاقات بين دولة الإمارات ومصر إستراتيجية وتستند إلى ركائز تاريخية، وتشهد تطورا مشهودا في ظل ما تتميز به سياسة البلدين من توجهات حكيمة ومعتدلة وتقارب وتفاهم كبيرين بشأن العديد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

وقال السفير المصري ـ في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" ـ إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتؤكد حرص القيادتين المصرية والإماراتية على التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.

وأضاف أن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تسير في مسارات متوازية سياسية وإقتصادية وأمنية وغيرها، مشيرا إلى أن الأرقام تترجم ما حققته تلك العلاقات المتميزة خاصة على الصعيد الإقتصادي.

وأكد السفير المصري أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تشهد تطورا كبيرا في مسارات التعاون الثنائي ، حيث تتصدر الإمارات المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين الأجانب في مصر لتبلغ حجم الإستثمارات الإماراتية ( 6.2 ) مليار دولار ، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي (3.3 ) مليار دولار منها (2.4) مليار دولار صادرات مصرية و900 مليون دولار صادرات إماراتية إلى مصر ، مشيرا الى أن هناك آفاقا أكبر لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف أن المسار الثقافي للعلاقات المصرية الإماراتية يحمل في طياته نقاط إرتكاز وقوة عديدة تفتح آفاقا لزيادة التقارب والتعاون بين البلدين الشقيقين.