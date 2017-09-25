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حبس خالد علي 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح

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مصراوي Masrawy

حبس خالد علي 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح

04:15 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

حبس خالد علي 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح

خالد علي

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الاثنين، بحبس المحامي خالد علي، 3 أشهر وكفاله ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وتغيب " علي" عن حضور الجلسة فيما حضر الدفاع عنه وقدم مذكرة للمحكمة، ورفعت المحكمة الجلسة لاستكمالها داخل غرفة المداولة واتخاذ القرار.

جاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.

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