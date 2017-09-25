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إغلاق 42 منشأة طبية مخالفة لشروط الترخيص في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

إغلاق 42 منشأة طبية مخالفة لشروط الترخيص في الدقهلية

04:08 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

إغلاق 42 منشأة طبية مخالفة لشروط الترخيص في الدقهلية

أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:
قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، غلق 42 منشأة طبية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، لمخالفتها شروط الترخيص.

وتضمن قرار المحافظ، غلق عيادات جلدية، ومعامل تحاليل، ونساء وتوليد، وأسنان، وباطنة، وجراحة، وعظام، وأطفال، ومسالك بولية، بمراكز المنصورة، بلقاس، طلخا، الجمالية، المنزلة، منية النصر، شربين، السنبلاوين.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل.

ووجه الشعراوي، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور، والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وحياة المواطنين، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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