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ميناء دمياط يصدّر 7 آلاف طن فوسفات ويستقبل 15 سفينة عملاقة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يصدّر 7 آلاف طن فوسفات ويستقبل 15 سفينة عملاقة

04:07 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ميناء دمياط يصدّر 7 آلاف طن فوسفات ويستقبل 15 سفينة عملاقة

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم الإثنين، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 1000 طن يوريا و7200 طن فوسفات و4100 طن رمل زجاجي وإعادة تصدير 3500 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2598 طن قمح، في حين غادرت 53 سيارة بحمولة 2901 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء 7 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 168564 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51961 طنًا.

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