الخميس.. مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة تبدأن برنامجا لعلاج الاكتئاب

الإسكندرية – محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان: "أفْصِح عما بداخلك! بوابتك إلى الأمل: قصص نجاح من إفريقيا"، الخميس المقبل، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومعهد التدريب والخدمات النفسية الاجتماعية في القاهرة (PSTIC) / تير دي زوم".

وذكر بيان صادر عن المكتبة اليوم الإثنين، أن الندوة تأتي في إطار حملة «الاكتئاب: دعونا نتحدث عنه» التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لمدة عام بداية من أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن وحدة خدمات المكتبة لإفريقيا أقامت بداية من مارس الماضي عدد من الأنشطة الافتراضية لدعم اللاجئين الأفارقة اعتمادًا على هذه الحملة.

ومن المقرر دعوة عدد من اللاجئين الأفارقة المقيمين في مصر لعرض قصص نجاحهم خلال الندوة بحضور الدكتورة نانسي بارون؛ مديرة معهد التدريب والخدمات النفسية الاجتماعية في القاهرة (PSTIC)،" تير دي زوم"، وعدد من المتخصصين. كما سيشارك مجموعة من الباحثين في هذا المجال بهدف تقديم المساعدة للأشخاص الذين يسعون للتغلب على الاكتئاب.