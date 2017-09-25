أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الخميس.. مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة تبدأن برنامجا لعلاج الاكتئاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخميس.. مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة تبدأن برنامجا لعلاج الاكتئاب

04:03 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الخميس.. مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة تبدأن برنامجا لعلاج الاكتئاب

مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان: "أفْصِح عما بداخلك! بوابتك إلى الأمل: قصص نجاح من إفريقيا"، الخميس المقبل، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومعهد التدريب والخدمات النفسية الاجتماعية في القاهرة (PSTIC) / تير دي زوم".

وذكر بيان صادر عن المكتبة اليوم الإثنين، أن الندوة تأتي في إطار حملة «الاكتئاب: دعونا نتحدث عنه» التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لمدة عام بداية من أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن وحدة خدمات المكتبة لإفريقيا أقامت بداية من مارس الماضي عدد من الأنشطة الافتراضية لدعم اللاجئين الأفارقة اعتمادًا على هذه الحملة.

ومن المقرر دعوة عدد من اللاجئين الأفارقة المقيمين في لعرض قصص نجاحهم خلال الندوة بحضور الدكتورة نانسي بارون؛ مديرة معهد التدريب والخدمات النفسية الاجتماعية في القاهرة (PSTIC)،" تير دي زوم"، وعدد من المتخصصين. كما سيشارك مجموعة من الباحثين في هذا المجال بهدف تقديم المساعدة للأشخاص الذين يسعون للتغلب على الاكتئاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفد رسمي كردي في بغداد قبل إجراء الاستفتاء

    أخبار

  • بلغة الإشارة.. محاضرات للتوعية بمخاطر فيروس الالتهاب الكبدي في مكتبة

    أخبار

  • غدا.. مكتبة الإسكندرية تناقش فرص العمل المتاحة لخريجي الهندسة الميكانيكية

    أخبار

  • الثلاثاء.. 5 دول بشمال إفريقيا تبحث استعدادتها لتغير المناخ في مكتبة

    أخبار

إعلان

f8cc56226a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني