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الإعدام شنقا للمتهمين بحرق ملهى ليلي بالعجوزة

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مصراوي Masrawy

الإعدام شنقا للمتهمين بحرق ملهى ليلي بالعجوزة

04:11 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الإعدام شنقا للمتهمين بحرق ملهى ليلي بالعجوزة

كتب -صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا للمتهمين بحرق ملهى الصياد الليلي بالعجوزة، في الحادث الذي راح ضحيته 18 شخصًا، وذلك بتهم الحرق العمدي المقترن بجريمة القتل.

وأحالت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادي عزب، 4 متهمين للمحاكمة بعدما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائي، وتقرير الصفة التشريحية عن الواقعة، اللذين أكدا ضلوع المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وكذلك أيدتها شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ضبطت المتهمين بحرق الملهى الليلي، بمدينة السويس، أثناء محاولتهم الاختباء والهرب عند ربة منزل على علاقة مع المتهم الأول "حماصة"، وإرشادهم عن المتهم الثالث، ليتم القبض عليه، قرب منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهم الرابع في منزل خاله بمدينة أكتوبر.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادي عزب، أن المتهمين "محمد ع" وشهرته "حماصة" 18 سنة طالب، و"محمد ز" وشهرته "محمد المجنون" 19 سنة، الأول طالب بمعهد الفراعنة والآخر ميكانيكي وأن منعهما من دخول البار هو ما أثار غضبهما، فقررا الانتقام وعادا بعد عدة ساعات برفقتهما متهمان آخران وبحوزتهما زجاجات مولوتوف.

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