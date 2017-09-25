الصحة العالمية تحذر من مخاطر انتشار وباء الكوليرا في مخيمات اللاجئين الروهينجا

جنيف -(أ ش أ):

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأثنين، من مخاطر انتشار وباء الكوليرا في مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش التي لجأ إليها أكثر من 435 ألف شخص هربا من العنف في ميانمار.

وذكرت المنظمة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز ) الإخبارية - أن مخاطر انتشار الأمراض عبر المياه عالية جدا، كما أن هناك خطرا كبيرا من انتشار الكوليرا".

من جانبه، قال منسق الطوارئ لدى منظمة "أطباء بلا حدود" روبرت أونوس إن كل الشروط متوافرة لانتشار الوباء وقد يتحول إلى كارثة على نطاق واسع، مشيرا إلى خشية المنظمة من انتشار الكوليرا والحصبة بشكل خاص.

يشار إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت - في وقت سابق - أن لديها خطة لمنح 300 ألف من مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش طعاما ومأوى ومياه ورعاية صحية وغيرها من الخدمات حتى نهاية العام الجاري.