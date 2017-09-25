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بوتين يبحث مع أردوغان هاتفيا مسألة إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا

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مصراوي Masrawy

بوتين يبحث مع أردوغان هاتفيا مسألة إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا

04:09 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

بوتين يبحث مع أردوغان هاتفيا مسألة إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا

فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان

موسكو -(أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مسألة إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا والأوضاع في المنطقة.

ونقلت قناة ( اليوم) بيانا صادرا عن الرئاسة الروسية اليوم الإثنين جاء فيه " إن الرئيسين بحثا بالتفصيل القضية السورية ، في إطار النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في الإجتماع الدولي السادس حول سوريا في أستانا في 14-15 سبتمبر الحالي".

وأكد الجانبان أن إقامة مناطق خفض التوتر الأربع في سوريا تمهد الطريق نحو وقف الحرب الأهلية وتسوية الأزمة سياسيا على أساس مبادئ السيادة ووحدة أراضي البلاد.

وأشارا إلى أهمية تنسيق جهود روسيا وتركيا بشأن المسار السوري ، واتفقا على مواصلة تبادل الآراء حول الأجندة الثنائية والإقليمية خلال لقاء عمل بينهما يعقد في أنقرة في 28 من سبتمبر الجاري.

من جهتها ، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان وبوتين بحثا في المكالمة الهاتفية بينهما مفاوضات أستانا ، وكذلك الاستفتاء على انفصال كردستان العراق ، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا أهمية الحفاظ على وحدة أراضي العراق.

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