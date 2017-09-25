أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قائد "البيشمركة" يرجح تسليح قواته بأسلحة روسية في حال إعلان الاستقلال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قائد "البيشمركة" يرجح تسليح قواته بأسلحة روسية في حال إعلان الاستقلال

04:07 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

قائد قوات البيشمركة سيروان بارزاني

موسكو -(أ ش أ):
رجح قائد قوات البيشمركة سيروان بارزاني أن يقوم إقليم كردستان بتسليح قواته بالأسلحة الروسية في حال إعلان الاستقلال.
وقال بارزاني، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين، "في حال إعلان استقلال الإقليم عن العراق سوف تقرر الدولة الجديدة والوزارة والخبراء العسكريون موضوع التزود بالسلاح ".
ورجح أن تكون هي مصدر تسليح كردستان.
وأضاف :"إن إقليم كردستان العراق يثمن الموقف الروسي من الاستفتاء فروسيا هي الدولة الوحيدة التي لم تهددنا وأكدت على احترام رأي الشعب الكردي".

هذا المحتوى من

31073461af.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتين يبحث مع أردوغان هاتفيا مسألة إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا

    أخبار

  • مصدر أمني عراقي: مقتل عنصر بالبيشمركة جنوبي كركوك

    أخبار

  • الخارجية البريطانية عن استفتاء كردستان: ندعو الجميع إلى ضبط النفس

    أخبار

  • البرلمان العراقي يصوت على غلق جميع المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

    أخبار

إعلان

74388d7dfd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا