قائد "البيشمركة" يرجح تسليح قواته بأسلحة روسية في حال إعلان الاستقلال

موسكو -(أ ش أ):

رجح قائد قوات البيشمركة سيروان بارزاني أن يقوم إقليم كردستان بتسليح قواته بالأسلحة الروسية في حال إعلان الاستقلال.

وقال بارزاني، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين، "في حال إعلان استقلال الإقليم عن العراق سوف تقرر الدولة الجديدة والوزارة والخبراء العسكريون موضوع التزود بالسلاح ".

ورجح أن تكون روسيا هي مصدر تسليح كردستان.

وأضاف :"إن إقليم كردستان العراق يثمن الموقف الروسي من الاستفتاء فروسيا هي الدولة الوحيدة التي لم تهددنا وأكدت على احترام رأي الشعب الكردي".