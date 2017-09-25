موسكو لا تستبعد قيام واشنطن بتمويل حملات احتجاج في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية

موسكو – (أ ش أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن الخارجية الروسية لا تستبعد قيام واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الروسية بتمويل حملات احتجاج للمعارضة في روسيا.

وقال ريابكوف، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "لا نستبعد أن تحاول واشنطن تقديم الدعم المالي للمعارضة للقيام بحملات احتجاج في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية القادمة"، مشيرا إلى أن الخارجية الروسية تراقب هذا الوضع عن كثب.

وأضاف ريابكوف "يمكن التوقع بأنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس القادم، فإن هذه المحاولات ستزداد".