بوتين يبحث مع روحاني هاتفيا آخر التطورات في سوريا والعراق
بوتين يبحث مع روحاني هاتفيا آخر التطورات في سوريا والعراق
03:59 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
فلاديمير بوتين وحسن روحاني
موسكو -(أ ش أ):
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الاثنين، مع نظيره الإيراني حسن روحاني هاتفيا المستجدات والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سوريا والعراق.
وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان لها، أن بوتين وروحاني أعربا عن استعدادهما لمواصلة جهود تسوية الأزمة السورية بما في ذلك من خلال عملية أستانا.
وأشارت إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الاجتماع الثلاثي المقرر عقده في طهران بين روسيا وأذربيجان وإيران والعلاقات الثنائية بين موسكو وطهران.
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