بيروت تستضيف غدا الاجتماع التشاوري الإقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية

بيروت -(أ ش أ):

يشارك السفير محمد غنيم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر في الاجتماع التشاوري الإقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية والذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت غدا، الثلاثاء، لمد يومين وتنظمه الإسكوا والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية.

كما يشارك في الاجتماع العديد من الشخصيات الإقليمية والدولية على رأسها الدكتور محمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا والسفير وليام لاسي سوينج المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ولويز أربور ممثل الأمين العام الخاص المعني بالهجرة الدولية والأمين العام للمؤتمر الحكومي حول الهجرة الدولية ويورج لوبر الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة والسيدة إيناس الفرجاني مدير إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة في جامعة الدول العربية.

ويهدف الاجتماع التشاوري الإقليمي إلى زيادة وعي الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى بالعملية العالمية المؤدية إلى اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ومناقشة أبرز ما تنطوي عليه الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية تود الدول الأعضاء تناولها في مفاوضات الاتفاق العالمي وبناء فهم مشترك لأهمية الاتفاق العالمي ، بوصفه إطارا يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة الدولية.

وتدور المشاورات على مدى يومي الاجتماع حول المواضيع الستة التي يتم التركيز عليها عالميا من خلال أربع جلسات رئيسية حول العمل اللائق وتنقل اليد العاملة وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر والهجرة والتنمية والتحويلات والروابط مع أهداف التنمية المستدامة والتعاون الدولي وحوكمة الهجرة.

وتناقش الجلسة الأولى التي تعقد تحت عنوان(السياق العام لاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والمشاورات) هو تقديم السياق العام حول التعاون الإقليمي والدولي وإرساء أرضية للنقاش من خلال عرض لأهم دوافع وأنماط الهجرة في المنطقة العربية وسيجرى العمل على تحديد سبل لتعزيز الحوار والشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.