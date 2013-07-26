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"وولفرين" يحقق 4 مليون دولار في ليلة عرضه الأولى بالولايات المتحدة

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"وولفرين" يحقق 4 مليون دولار في ليلة عرضه الأولى بالولايات المتحدة "وولفرين" يحقق 4 مليون دولار في ليلة عرضه الأولى بالولايات المتحدة

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 26-07-2013 21:34

بعد طول انتظار، بدأ عرض فيلم الحركة والخيال العلمي The Wolverine، الذي كان من المقرر بدء عرضه اليوم، السادس والشعرين من يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستطاع الفيلم في خلال ليلة عرضه الأولى، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن يجني ما لا يقل عن أربعة ملايين دولار، في دور العرض الأمريكية فقط، وهو ما يعد بداية كبيرة وقوية لفيلم عقد عليه الجميع آمالا كبرى من حيث الاستمتاع والمكاسب المادية.

وتدور أحداث الفيلم الجديد بعد أحداث فيلم الأبطال الخارقين X-men: The Last Stand، حيث نرى "وولفرين" يحمل عصاه ويرحل وحيدا إلى الشرق الأقصى، بحثا عن بداية جديدة.

الفيلم الذي يعد أحد الأفلام التي تتناول شخصيات "الرجال إكس"، من إخراج جيمس مانجولد، وبطولة هيو جاكمان، وويل ين لي، وتاو أوكاموتو.

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ON Sport

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