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المشدد 3 سنوات لـ 4 أشخاص بتهمة الانضمام للإخوان بالشرقية

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المشدد 3 سنوات لـ 4 أشخاص بتهمة الانضمام للإخوان بالشرقية المشدد 3 سنوات لـ 4 أشخاص بتهمة الانضمام للإخوان بالشرقية

التحرير

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قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 4 أشخاص، بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات؛ على خلفية اتهامهم في قضيتين، بالانضمام إلى جماعة الإخوان «الإرهابية بحكم القانون».

تعود تفاصيل القضية رقم 8168 جنايات أول الزقازيق لسنة 2014، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على كل من «مصطفى.ح» و«علي.م.ع.م» و«محمد.ح.م.ش»؛ لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم أول الزقازيق.

فيما تعود أحداث القضية رقم 20736 جنايات بلبيس لسنة 2017، عندما أُلقي القبض على «قطب.م.ح» مُقيم بمدينة بلبيس؛ لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة المركز، وبالعرض على النيابة أمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي عاقبتهم جميعًا بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات.

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