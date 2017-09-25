خبيرة سياحية تدشن حملة لتشجيع موسكو على استئناف الطيران

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وجهت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، رسالة تساهم في سرعة عودة السياحة الروسية إلى مصر، وذلك عبر حملة أطلقتها بعنوان: "ارفع حظرك"، وتدور حول مبادرة شعبية بقيادة شبابية تستهدف توصيل رسالة للقيادة السياسية الروسية وبعض الدول الأوروبية التى مازالت تفرض تحذيرات السفر للمقصد المصرى.

وقالت العدوي، في تصريحات خاصة، إن فرض حظر السفر إلى مصر يدعم ويرسخ لفكرة انتصار الإرهاب على الدول، ومن منطلق حرية وحقوق الإنسان فى السفر والتنقل وفقا لمواثيق الأمم المتحدة فلا يحق لأي دولة منع مواطنها من السفر لدولة آخرى بهدف السياحة، مطالبة بتدشين موقع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى باسم المبادرة، ويديرها مجموعة عمل من المحترفين للترويج لفكرة الحملة عبر مادة مؤثرة وفعالة تثير حافز الجانب الروسى، بالإضافة إلى ضرورة مخاطبة قيادات وأعضاء مجلس النواب لتوجيه الرسالة الشعبية والسياحية لرفع الحظر الروسى على الطيران.

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واقترحت إطلاق هاشتاج "كفا حظرا" عبر صفحات التواصل المختلفة، برفض دعم حظر السفر بكافة أنواعه، إلى جانب التذكير بجمال وروعة المقصد السياحي المصري، عن طريق فيديوهات بعنوان "مصر الذكريات"، وكذا عقد ندوات وبث فيديوهات عبر اليوتيوب تؤكد أن حظر السفر يدعم الفكر الإرهابى ويضر باقتصاد الدول.