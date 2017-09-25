مكرم محمد أحمد ينتقد عدم توفير وسائل تنظيم الأسرة لـ12.5% من سيدات مصر

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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة حقيقية على المجتمع، وعلى الدولة أن تضعها نصب أعينها وتضع آليات واضحة وصريحة للتغلب على هذا الأمر.

وأوضح أحمد، خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار المجتمعي المنعقدة حاليا بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن الأديان السماوية جميعها لم تناد بكثرة الإنجاب للتباهي ولكن بالابتكار والعلم يكون التفاخر والتباهي بين الأمم.

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وانتقد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم توفير وسائل تنظيم الأسرة لـ12.5% من سيدات مصر، مشددا على ضرورة عمل شبكة وحدات صحية مترابطة ومتكاملة يوجد بها جميع الخدمات فى هذا الصدد وتوفيرها مع نشر الثقافة بين المواطنين.

وأشاد مكرم محمد أحمد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، حينما قرر عدم التكفل بالأسرة التي تزيد على ثلاثة أفراد إن كان فيهم ولد وأربعة حال لم يكن فيهم ولد، مشددا على ضرورة أن تسلك الحكومة هذا النهج، وأن يكون هناك قانون رادع يحاسب الأب الذى ينجب ويلقى بأولاده فى الشارع دون اهتمام ورعاية.