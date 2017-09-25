إسناد طعون الاتحادات الرياضية للدائرة الثانية بـ"القضاء الإداري"
إسناد طعون الاتحادات الرياضية للدائرة الثانية بـ"القضاء الإداري"
03:44 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
مجلس الدولة
كتب ـ محمود الشوربجي:
تولى المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والمختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالنقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحاد الغرف الصناعية والتجارية، والاتحادات والأندية الرياضية، والبث الفضائي.
وتعقد الدائرة الجلسة الخاصة بهذه الدائرة، يوم الأحد من كل أسبوع.
وجاء تشكيل الدائرة واختصاصاتها كالآتي:
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