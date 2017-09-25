بخيت إسماعيل يترأس جلسات الطعون على انتخابات مجلس النواب
بخيت إسماعيل يترأس جلسات الطعون على انتخابات مجلس النواب
03:42 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
كتب ـ محمود الشوربجي:
تولى المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى "حقوق وحريات"، والتي تختص بالمنازعات المتعلقة بـ"الحقوق والحريات العامة، وانتخابات مجلس النواب، والمجالس الشعبية والمحلية" وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وجاء تشكيل الدائرة، واختصاصاتها كالآتي:
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