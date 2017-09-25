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مصدر أمني عراقي: مقتل عنصر بالبيشمركة جنوبي كركوك

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني عراقي: مقتل عنصر بالبيشمركة جنوبي كركوك

03:46 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

مصدر أمني عراقي: مقتل عنصر بالبيشمركة جنوبي كركوك

كركوك- (د ب أ ):

أفاد مصدر أمني عراقي في قضاء طوزخرماتو اليوم الاثنين بمقتل أحد عناصر البيشمركة وإصابة آخر، بهجوم مسلح وسط قضاء طوز خرماتو جنوبي كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مسلحين أطلقوا النار على عناصر بقوات البيشمركة الكردية، كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم بشارع المدينة قرب مقر الاتحاد الوطني الكردستاني، وتعرضوا لإطلاق نار أسفر عن مقتل واحد واصابة اخر .

وذكر أن "قضاء طوز خرماتو يشهد حاليا توترا أمنيا كبيرا عقب الحادث .
يأتي ذلك بالتزامن مع الاستفتاء الذي يجري اليوم في إقليم كردستان والمناطق التي يسيطر عليها بشأن الانفصال عن العراق.

من جانب آخر، دعت رئاسة إقليم كردستان اليوم المواطنين إلى تجنب أية استفزازات أو إطلاق نار للتعبير عن فرحتهم بإجراء استفتاء الاستقلال .

وقالت الرئاسة في بيان صحفي :"نطالب جميع مواطني إقليم كردستان، بعد إجراء عملية التصويت في الاستفتاء، بالالتزام بالقيم العليا لشعبنا خلال التعبير عن سعادتهم".

وطالب البيان "بتجنب اطلاق أي نوع من الإطلاقات النارية، أو أي عمل غير حضاري أو غير قانوني أو استفزازي، والأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على أمن المدن واستقرارها".

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مصراوي Masrawy

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