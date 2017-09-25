سانا: الجيش السوري يواصل تقدمه بريف حمص ويسيطرعلى عدة قرى

دمشق - (أ ش أ)

سيطرت وحدات من الجيش السوري اليوم، الإثنين، على عدة قرى بريف حمص الشرقى، عقب تكبييد مسلحى "داعش" خسائر فادحة فى العتاد والافراد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة فرضت سيطرتها الكاملة على قري مسعدة وأم الريش ورسم الناقة فى منطقة جب الجراح والزيبة والتلال الحاكمة والمحيطة بها بريف حمص الشرقى، بعد عمليات مكثفة على أوكار إرهابيي "داعش" أسفرت عن مقتل العديد منهم وفرار الباقين تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.

وأشارت، إلى أن وحدات الجيش تلاحق فلول الإرهابيين في المنطقة بينما قام عناصر الهندسة بتمشيط القرية وتأمينها بشكل كامل حيث فككوا العديد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم بين منازل المواطنين.