النائبة نعمة قمر: "مبعتش تأشيرات والشاطر يوريني مستند"

نفت النائبة نعمة الله قمر، عضو مجلس النواب، ما نشرته بعض الصحف، اليوم، حول حصولها على مبالغ مالية، نظير بيع عدد من تأشيرات الحج لإحدى الشركات السياحية.

وقالت النائبة، في تصريح لمصراوي: "تعاملت بالفعل مع شركة السياحة المذكورة، لكن ليس لبيع تأشيرات، وإنما بإرسال عدد من المواطنين للشركة لتنظم رحلة حج، لكن الشركة خدعتهم ولم تلتزم باتفاقها معهم بتسكينهم بأماكن قريبة من الحرم وتركتهم فى الشوارع"

وحول وجود مستندات تؤكد وجود تحويلات بنكية على حسابها الخاص، قالت: "الشاطر يوريني الحسابات واللي معاه مستند يطلعه.. أنا مبخافش وما أخدتش حاجة من حد".

ونفت النائبة إبلاغها بإحالتها للتحقيق في قضية بيع تأشيرات النواب، مؤكدة أن ما يثار في الصحف "مجرد شائعات" تريد النيل من البرلمان، لافتة إلى أن رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال رجل قانون، لا يمكن أن يعتمد على تقارير صحفية فقط لإحالة النواب للتحقيق.

وأختتمت: "كل نائب له تأشيرتين فقط فكيف ينسب إلى بيع أكثر من 50 تأشيرة".

كانت تقارير صحفية أشارت إلى رفع مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، من أحد أصحاب شركات السياحة، مصحوبة بمستندات تكشف تورط 5 نواب في بيع تأشيرات الحج المجانية، وأوضحت الأوراق أن إحدى النائبات حصلت على ما يقرب من 2 مليون و780 ألف جنيه نظير بيع 57 تأشيرة حصلت عليها من نواب زملاء لها بالمجلس.

يأتى ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب بإحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي السياحة والدستورية والتشريعية، لفتح تحقيق عاجل بشأن الأعضاء المتورطين، وعقد لجنة استماع لصاحب شركة السياحة للإدلاء بأقواله وتقديم مستنداته في هذا الشأن فضلاً عن سماع أقوال المواطنين الذين تقدموا بشكاوى ضد النواب الذين باعوا لهم تلك التأشيرات.​