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الأزهر يطرح "تطبيق" على الهواتف الذكية لحساب زكاة المال

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مصراوي Masrawy

الأزهر يطرح "تطبيق" على الهواتف الذكية لحساب زكاة المال

03:31 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

كتب ــ محمود مصطفى:

أعلن"بيت الزكاة" والصدقات المصري، التابع للأزهر الشريف، طرح تطبيقًا مجانيًّا جديدًا عبر الهواتف الذكية يحمل اسم "بيت الزكاة"، يمكن من خلاله التَّعَرُّفُ على القيمة المُستَحَقَّة لزكاة المال.

وأَطلقت مؤسسة "بيت الزكاة والصدقات" تطبيقًا إلكترونيًّا جديدًا عَبْرَ الهواتف الذكية لمستخدمي نِظامَي Android / ios ..

وأوضح بيت الزكاة، أن التطبيقُ يعمل على مساعدة المسلمين في التَّعَرُّف على طُرُق وكيفيّة دَفْع الزكاة، والصَّدَقات، والصَّدَقات الجارية، وإمكانيّة حساب الزكاة، والقواعد الشرعيّة للزكاة، وأيضًا: الفتوى المُتعلِّقة بالزكاة والصَّدَقات.

ويُتيح تطبيقُ "بيت الزكاة" للمُستخدِمين إمكانيّةَ التَّعَرُّف على ما يقوم به "بيت الزكاة"؛ من مشروعاتٍ وخدماتٍ وتوعيةٍ بفرضيّة الزكاة، وأَيضًا: التَّبَرُّع -إذا كانَ- أون لاين، أو برسالةٍ، أو نَقْدًا.​

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مصراوي Masrawy

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