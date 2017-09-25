بالصور- بعد يوم من زيارة الوزير.. طلاب يقفزون من سور مدرسة في بورسعيد
بالصور- بعد يوم من زيارة الوزير.. طلاب يقفزون من سور مدرسة في بورسعيد
03:32 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، اليوم الإثنين، صورا لمجموعة من الطلاب بالزي المدرسي يقفزون من أعلى أسوار مدرسة القابوطي الإعدادية بنين بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد 24 ساعة من زيارة وزير التربية والتعليم للمحافظة.
وجاءت أبرز تعليقات النشطاء: "لا بد من محاسبة إدارة المدرسة"، "أين المحافظ من فوضى المدارس"، "خلو الوزير يجي يشوف مدارس بورسعيد التي يشيد بها".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال خلال زيارته للمحافظة بالأمس، إن محافظة بورسعيد قدمت نموذجين في العملية التعليمية يستحقان الدراسة لتعميمها على مستوى الجمهورية، بغلق مراكز الدروس الخصوصية وتجربة التعليم الفني وتدريب الطلاب في المدارس، مؤكدا على أن ما رأه في المدارس الحكومية أعطاه الأمل في مستقبل التعليم.
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