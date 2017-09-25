رسميا.. «كاف» يبلغ الأهلي بموعد ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميا من مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ليخطره خلال بتوقيت لقائه مع النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد مسؤولو النجم الساحلي يوم الأحد المقبل الموافق 1 من شهر أكتوبر في سوسة، حيث حدد "كاف" السادسة والنصف مساء الأحد بتوقيت تونس، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعدما تعادل أمام الترجي التونسي في القاهرة 2/2، بينما نجح في الفوز بلقاء العودة برادس بنتيجة 2/1، ليكون مجموع اللقاءين 4/3 لصالح الأهلي.

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بينما صعد النجم الساحلي على حساب الأهلي الليبي بعد التعادل في لقاء الذهاب 0/0 باستاد برج العرب بالقاهرة، بينما انتهى لقاء الإياب لصالح النجم بنتيجة 2/0.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد كشف أن بعثة الفريق ستغادر رادس متجهة إلى سوسة يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.