أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميا.. «كاف» يبلغ الأهلي بموعد ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

Google+ Print
رسميا.. «كاف» يبلغ الأهلي بموعد ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال رسميا.. «كاف» يبلغ الأهلي بموعد ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميا من مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ليخطره خلال بتوقيت لقائه مع النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد مسؤولو النجم الساحلي يوم الأحد المقبل الموافق 1 من شهر أكتوبر في سوسة، حيث حدد "كاف" السادسة والنصف مساء الأحد بتوقيت تونس، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعدما تعادل أمام الترجي التونسي في القاهرة 2/2، بينما نجح في الفوز بلقاء العودة برادس بنتيجة 2/1، ليكون مجموع اللقاءين 4/3 لصالح الأهلي.

شاهد أيضا

بينما صعد النجم الساحلي على حساب الأهلي الليبي بعد التعادل في لقاء الذهاب 0/0 باستاد برج العرب بالقاهرة، بينما انتهى لقاء الإياب لصالح النجم بنتيجة 2/0.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد كشف أن بعثة الفريق ستغادر رادس متجهة إلى سوسة يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر