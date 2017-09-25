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الأهلي والنجم الساحلي.. «غرام وانتقام»

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الأهلي والنجم الساحلي.. «غرام وانتقام» الأهلي والنجم الساحلي.. «غرام وانتقام»

التحرير

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يستضيف نادي النجم الساحلي التونسي نظيره الأهلي، السبت المقبل، ضمن مباريات جولة الذهاب لدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح بقيادة مديره الفني حسام البدري، في الصعود إلى نصف النهائي عقب التغلب على الترجي التونسي في دور ربع النهائي بعد فوزه إيابا (2-1) برادس، وتعادله بهدفين لمثلهما ببرج العرب.

بينما أقصى النجم الساحلي بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود منافسه أهلي طرابلس الليبي من الدور ذاته بعد فوزه إيابًا بهدفين مقابل لا شيء في تونس، بعد أن تعادلا سلبًا في الإسكندرية.

وتشير الأرقام إلى أن الأهلي والنجم الساحلي، قد تواجها من قبل 11 مرة، ولكن التعادلات كانت سيدة الموقف في 7 لقاءات مقابل انتصارين للأهلي ومثلهما للنجم الساحلي، ولكن الندية كانت شعار تاريخ لقاءات الفريقين بصفة عامة.

وتمكن لاعبو المارد الأحمر من هز شباك النجم الساحلي 6 مرات مقابل 5 أهداف للفريق التونسي، وبدأت لقاءات الفريقين في دور المجموعات الأول للبطولة العربية عام 2003 وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا دون أهداف.

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وتجدد الموعد بين الأهلي والنجم في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2005 وانتهى لقاء الذهاب في مدينة سوسة التونسية بالتعادل دون أهداف، ولكن الأهلي كسر حالة التعادلات في مباراة الإياب وفاز بثلاثية سجلها محمد أبو تريكة وأسامة حسني ومحمد بركات.

والتقى الفريقان في السوبر الإفريقي عام 2007، التى أقيمت بأديس أبابا، وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، قبل أن يحقق الأهلي اللقب بركلات الترجيح (5-4)، وأحرز أهداف المارد الأحمر شادى محمد وفلافيو وعماد متعب وعماد النحاس وأحمد حسن، بينما سجل أهداف النجم سيف غزال ومجدى تراورى وسيلفا وياسين الشخاوي.

ونجح النجم الساحلي في الثأر في نهائي دوري الأبطال عام 2007، حيث تعادل الفريقان ذهابًا دون أهداف ولكن في القاهرة فاز النجم بنتيجة 3-1، حيث سجل للنجم عفوان الغربي وأمين الشرميطي وموسى ناري وأحرز للأهلي عماد النحاس.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية عام 2014 وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما على الملعب الأوليمبي بسوسة في تونس، حيث أحرز للأهلي عمرو جمال، بينما أحرز للنجم بغداد بونجاح، كما تعادلا بدون أهداف في القاهرة.

كما التقى الأهلي والنجم ببطولة كأس الكونفيدرالية عام 2015، وبالتحديد في دور المجموعات، حيث فاز الأهلي ذهابًا بهدف وليد سليمان على استاد الجيش بالسويس، وفاز النجم في تونس بهدف يوسف المويهبي من ضربة جزاء.

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