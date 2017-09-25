أيوب يقدم تقريرا مفصلا للبدرى عن مباراة النجم الساحلى أمس

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قدم أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى حسام البدري، المدير الفني، تقريرا مفصلا عن مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي التي أقيمت أمس الأحد، ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام أيوب بتدوين كل التفاصيل الخاصة بالمباراة، وأبرز اللاعبين في النجم الساحلي، ونقاط القوة والضعف بصفوفه، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وكان أيوب قد سافر إلى «سوسة» برفقة سيد معوض، المدرب المساعد، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ لمشاهدة المباراة من الملعب، أمس الأحد.