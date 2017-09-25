باسم مرسي يكشف حقيقة طلبه من الجهاز الفنى للمشاركة أساسيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك، ما تردد عن قيامه بعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق وطلبه المشاركة بشكل أساسي في مباراة إنبي القادمة بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري العام.

وقال مرسي فى تصريحه للموقع الرسمى للنادى الزمالك، إن ما يتردد عنى شائعة سخيفة ولم تحدث، مؤكدا احترامه الكامل للجهاز الفني ورؤيته الفنية وأن أهم شيء مصلحة الفريق حتى لو شارك دقائق معدودة.

شاهد أيضا

وأضاف مهاجم الزمالك أن هذه الشائعات تهدف إلى الإيقاع بينه وبين جماهير الزمالك وإفساد العلاقة معها، مؤكدًا أن كل هدفه هو استمرار الانتصارات.

وطالب باسم مروجي الشائعات بالكف عن الأمر وتركه للتركيز مع الفريق في المباريات، مشددًا على احترامه لجميع زملائه وليس من عادته طلب المشاركة وأنه يقوم بالاجتهاد، حرصًا على أن يكون جاهزًا للمشاركة في أي وقت يطلبه الجهاز الفني لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء.