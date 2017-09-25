«رونالدو» يزين قائمة الريال لمواجهة دورتموند في دوري الأبطال

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، قائمة الفريق لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني، غدا الثلاثاء، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوك زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافايل فاران، أشرف حكيمي، تيخيرو وناتشو.

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خط الوسط: كروس، مودريتش، داني سيبايوس، ماركوس يورينتي، كاسيميرو، إيسكو، ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال.

وغاب عن القائمة مارسيلو، وثيو هيرنانديز، وكريم بنزيما، وخيسوس فاييخو، وماتيو كوفاسيتش بداعي الإصابة، بينما عاد توني كروس ولوكا مودريتش مجددًا للفريق بعد غيابهما عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

يذكر أن ريال مدريد انتصر في أول مباراة بالبطولة على أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية نظيفة، بينما خسر دورتموند أمام توتنهام الإنجليزي بنتيجة 3-1.