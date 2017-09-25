كونتي يلوح بالرحيل عن تشيلسي

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أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بأنه لن يستمر مع تشيلسي كثيرًا، حيث يرغب في العودة إلى إيطاليا من جديد.

ونجح كونتي في موسمه الأول مع تشيلسي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي من خلال تحقيق رقم قياسي من الانتصارات وصل إلى 30 انتصارا من أصل 38 مباراة.

وتوقع المدرب الإيطالي أن لا يستمر في ملعب ستامفورد بريدج لأبعد من الموسمين المقبلين، حيث يشعر بالحنين للعودة من جديد إلى إيطاليا.

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وأكد كونتي بأن هدفه الرئيسي هو العودة إلى إيطاليا من جديد، ولكنه يرغب في إنهاء مشروعه مع تشيلسي أولًا قبل العودة إلى بلاده.

وأوضح كونتي أن عمله في الدوري الإنجليزي أكسبه خبرة كبيرة، معربًا عن رغبته في العمل كمدير رياضي في المستقبل.

يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وبفارق 3 نقاط عن المتصدرين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وسيواجه السيتي في الجولة المقبلة على ملعب ستامفورد بريدج.