اتفاقية لتطوير 5 مناطق عشوائية في الإسكندرية



كتبت- ندى الخولي:

وقَع أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم، اتفاقية تعاون ثلاثية بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان، لتطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة، والمصنفة كمناطق "عشش".

وتتضمن الاتفاقية، تخصيص 1008 وحدة سكنية بالفرش والأجهزة الكهربائية، وتخصيص 1745 مترًا مسطح تجاري بمشروع بشاير الخير (٣)، لنقل وتسكين ٥ مناطق عشوائية غير آمنة وتعويض الوحدات التجارية، على أن ينتهي التنفيذ أواخر عام 2018.

وزار درويش، عدد من المشروعات في محافظة الإسكندرية، ومنها عمارات منطقة الكيلو 38.5 طريق الإسكندرية مطروح وعمارات منطقتي تعاونيات البناء والإسكان (أ) و(ب) بمنطقة زاوية عبد القادر بحي العامرية.

ومن جانبه، قال حازم مصطفى أبوبكر، منسق مشروعات تطوير المناطق العشوائية في محافظة الإسكندرية، إنه جاري الانتهاء من تشطيب 8 عمارات سكنية بمشروع تطوير منطقة "طلمبات المكس" بحي العجمي لبدء نقل وتسكين أهالي المنطقة بنهاية أكتوبر 2017، وجاري إنشاء عمارة واحدة أخرى لاستيعاب جميع أهالي المنطقة بتكلفة 25 مليون جنيه، تمهيدًا لإعلان المحافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2018.