أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

اتفاقية لتطوير 5 مناطق عشوائية في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اتفاقية لتطوير 5 مناطق عشوائية في الإسكندرية

03:26 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

اتفاقية لتطوير 5 مناطق عشوائية في الإسكندرية


كتبت- ندى الخولي:
وقَع أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم، اتفاقية تعاون ثلاثية بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان، لتطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة، والمصنفة كمناطق "عشش".

وتتضمن الاتفاقية، تخصيص 1008 وحدة سكنية بالفرش والأجهزة الكهربائية، وتخصيص 1745 مترًا مسطح تجاري بمشروع بشاير الخير (٣)، لنقل وتسكين ٥ مناطق عشوائية غير آمنة وتعويض الوحدات التجارية، على أن ينتهي التنفيذ أواخر عام 2018.

وزار درويش، عدد من المشروعات في محافظة الإسكندرية، ومنها عمارات منطقة الكيلو 38.5 طريق الإسكندرية مطروح وعمارات منطقتي تعاونيات البناء والإسكان (أ) و(ب) بمنطقة زاوية عبد القادر بحي العامرية.

ومن جانبه، قال حازم مصطفى أبوبكر، منسق مشروعات تطوير المناطق العشوائية في محافظة الإسكندرية، إنه جاري الانتهاء من تشطيب 8 عمارات سكنية بمشروع تطوير منطقة "طلمبات المكس" بحي العجمي لبدء نقل وتسكين أهالي المنطقة بنهاية أكتوبر 2017، وجاري إنشاء عمارة واحدة أخرى لاستيعاب جميع أهالي المنطقة بتكلفة 25 مليون جنيه، تمهيدًا لإعلان المحافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2018.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة 9 من العاملين بإدارة أوقاف غرب الإسكندرية للتحقيق

    أخبار

  • "مصراوي" أمام مدارس الإسكندرية.. "توك توك" وزحام وباعة جائلين (صور)

    أخبار

  • استعدادا لموسم الشتاء.. صيانة 190 محطة صرف صحي في الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور- إزالة الباعة الجائلين في محيط 7 مدارس بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

86015c9c5d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج

تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج