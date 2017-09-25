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ميل عقار من 5 طوابق في بطنطا

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مصراوي Masrawy

ميل عقار من 5 طوابق في بطنطا

03:26 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ميل عقار من 5 طوابق في بطنطا

ميل عقار بطنطا

الغربية- مروة شاهين:

شهدت منطقة مفارق سبرباي التابعة لحي ثان طنطا اليوم الإثنين، ميل عقار جديد مكون من 5 طوابق خال من السكان حوالي 10 سم عن وضعه الطبيعي ما أدى إلى حالة من الذعر لأهالي المنطقة.

وكشف أحد الأهالي، أن العقار صادر له قرار إزالة برقم 75 لعام 2017 ولم يتم تنفيذه رغم تقديم عدة شكاوى لرئيس المدينة ورئيس حي ثان طنطا، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية خوفا من انهيار العقار وسط خروج التلاميذ من المدارس.

يذكر أن شارع الحلو بطنطا شهد اليوم، انهيار منزل قديم آخر خالي من السكان، عقب نشوب حريق هائل بالمنزل دون وقوع إصابات.

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