المُشدد 3 سنوات لـ 4 من عناصر الإخوان بالشرقية
المُشدد 3 سنوات لـ 4 من عناصر الإخوان بالشرقية
03:23 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
أرشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، 3 من أعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 8168 جنايات أول الزقازيق لسنة 2014، بالانضمام إلى جماعة إرهابية بحكم القانون.
كانت الأجهزة الأمنية بالزقازيق، تمكنت من ضبط كلًا من "مصطفى.ح" و"علي.م.ع.م" و"محمد.ح.م.ش"؛ متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم أول الزقازيق، وبالعرض على النيابة أمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.
كما عاقبت المحكمة، المدعو "قطب.م.ح" بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 20736 جنايات بلبيس لسنة 2017، بالانضمام لجماعة إرهابية بحكم القانون.
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