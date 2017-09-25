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وزير الصحة: صرف مكافأة شهرين للعاملين بمستشفى أبوسمبل

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: صرف مكافأة شهرين للعاملين بمستشفى أبوسمبل

03:14 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

وزير الصحة: صرف مكافأة شهرين للعاملين بمستشفى أبوسمبل

أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم الاثنين، يرافقة اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، مستشفى أبو سمبل الدولي "اليوم الواحد" ونقاط الإسعاف الموجودة على طريق أسوان- أبوسمبل، وذلك في اطار تفقد سير المنظومة الصحية بمحافظات الصعيد.

وأوضح وزير الصحة أن مستشفى أبوسمبل الدولي تتكون من ٢٩ سريرا و٣ أسرة غسيل كلوي و ٤ أسرة رعاية مركزة و ٢ غرفة عمليات و ٢ حضانة، بالإضافة إلى الصيدلية والمعمل وقسم للاستقبال والطوارئ وأخر للعلاج الطبيعي.

كما تحتوي على ١٠ عيادات خارجية منها الباطنة والجراحة العامة والعظام والانف والاذن والنسا والتوليد وجراحة الفم والأسنان، والأطفال بالإضافة إلى قسم للأشعة به أشعة سينية وأشعة الصبغة، وموجات فوق صوتية.

وأصدر وزير الصحة، قراراً بمنع تحويل أي حالات مرضية خارج المستشفى إلا في حالتي الجلطة في القلب أوالجلطة في المخ وذلك بعد إجراء الإسعافات الأولية.

ووجه "عماد الدين" بإمداد بنك الدم بثلاجة دم وفريزر حديث، وتزويد المعمل بجهاز Elisa بالإضافة إلى إمداد قسم الأشعة بجهاز أشعة مقطعية..

كما وجه بميكنه جميع أقسام المستشفى وإضافة ٢ مكينة غسيل كلوي لقسم الغسيل الكلوي.

أمر وزير الصحة بصرف مكافأة شهرين لكل العاملين في المستشفى لما شاهده من حسن معاملة للمرضى وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وتفقد الوزير نقاط الإسعاف الموجودة على طريق أسوان- أبوسمبل، ووجه بتوفير ١٥ سيارة اسغعاف جديدة إلى المدينة ليصبح الإجمالي ٣٠ سيارة لخدمة المرضى.​

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