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"التموين": تحديد آلية كتابة الأسعار على السلع أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

"": تحديد آلية كتابة الأسعار على السلع أكتوبر المقبل

03:12 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، سيجتمع مع اتحاد الغرف التجارية، مطلع أكتوبر المقبل، لبحث آلية تنفيذ قراره الخاص بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات.

وأضاف، في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن تنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع يحتاج إلى بحث، نظرا لأن السلع تنقسم إلى سلع تطرح في السوق المحلي وأخرى يتم تصديرها، فضلًا عن اختلاف أنواع وأشكال أغلفة السلع.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع والمنتجات سيطبق في يناير المقبل.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أخطرت الاتحاد العام للغرف التجارية، ببدء تطبيق قرار كتابة الأسعار على العبوات بدءًا من يناير 2018.

وجاء نص المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: "تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محلياً" والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو إضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994".

كما جاء في المادة الثانية: "يحظر على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك"، فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017 لكل الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

ونصت المادة الرابعة، على أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، ونصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ​

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مصراوي Masrawy

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