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مرصد الكهرباء: 6250 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

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مصراوي Masrawy

مرصد الكهرباء: 6250 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

03:09 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

مرصد الكهرباء: 6250 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

الكهرباء

كتبت - هاجر حسني:

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح، اليوم الإثنين، قدرها 6250 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم، 27 ألفًا و 750 ميجاوات، مقابل 27 ألفًا و 200 ميجاوات، أمس الأحد، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفًا و 350 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و5 دقائق بعد الظهر، وكان ظهر أمس الأحد باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

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