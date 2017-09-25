خبير أرصاد يوضح موعد ارتداء طلبة المدارس للملابس الشتوية

ما هو موعد ارتداء ملابس الشتاء؟

كتبت- هاجر حاتم:

تشهد مصر هذه الفترة انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصًة وقت المساء، على كافة أنحاء الجمهورية تحديدًا في منطقة وسط الدلتا والوجه البحري.

أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية لـ "مصراوي"، أن مصر لن تشهد موجات حارة مرة أخرى حتى العام القادم، بسبب قدوم فصل الخريف، والذي يعتبر أفضل فصول العام على الجمهورية.

وأشار إلى أن الطقس الحالي يستدعي ارتداء الاطفال للجواكت الخفيفة في أوقات الصباح الباكر، والمساء، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح سعودي أن مصر ستشهد قدوم فصل الشتاء بعد 3 أشهر من الآن، بينما موعد التغير الملحوظ في الملابس الثقيلة سيكون خلال شهر ونصف، بسبب الانخفاض المتوالي لدرجات الحرارة.

ونصح سعودي بعدم تشغييل المكيفات، والمراوح ليلًا، واستخدام أغطية القماش القطنية الخفيفة أثناء النوم.