أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البرلمان العراقي يصوت على غلق جميع المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البرلمان العراقي يصوت على غلق جميع المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

03:14 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

البرلمان العراقي يصوت على غلق جميع المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

البرلمان العراقي

بغداد -(أ ش أ)

صوت البرلمان العراقي خلال جلسة انعقاده اليوم، الاثنين، على عدة قرارت خاصة بإقليم كردستان في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء للانفصال عن العراق، على رأسها غلق جميع المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن البرلمان العراقي صوت كذلك على منع جميع الشركات من العمل في المناطق المتنازع عليها ومنها المتخصصة بالنفط ، وعلى إلزام رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر القوات الاتحادية بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، بالاضافة إلى التصويت على تنفيذ قرار إقالة محافظ كركوك.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيران تنفي إغلاق حدودها مع كردستان العراق

    أخبار

  • برلماني عراقي: استفتاء كردستان مخطط صهيوني لتقسيم العراق

    أخبار

  • المالكي: استفتاء كردستان اعلان حرب على وحدة الشعب العراقي

    أخبار

  • اقبال كبير على مراكز الاقتراع في كردستان

    أخبار

إعلان

ed115de823.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج

تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج