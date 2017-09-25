البرلمان العراقي يصوت على غلق جميع المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

بغداد -(أ ش أ)

صوت البرلمان العراقي خلال جلسة انعقاده اليوم، الاثنين، على عدة قرارت خاصة بإقليم كردستان في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء للانفصال عن العراق، على رأسها غلق جميع المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن البرلمان العراقي صوت كذلك على منع جميع الشركات من العمل في المناطق المتنازع عليها ومنها المتخصصة بالنفط ، وعلى إلزام رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر القوات الاتحادية بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، بالاضافة إلى التصويت على تنفيذ قرار إقالة محافظ كركوك.