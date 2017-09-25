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الأمن يفحص 41 شقة مفروشة و16 فندقا شعبيا بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأمن يفحص 41 شقة مفروشة و16 فندقا شعبيا بالأقصر

03:21 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الأمن يفحص 41 شقة مفروشة و16 فندقا شعبيا بالأقصر

مديرية أمن الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

شنت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للتفتيش وفحص الشقق المفروشة والفنادق الشعبية للتأكد من هوية قاطنيها وضبط المخالفات المنافية للآداب العامة، وذلك تحت إشراف اللواء مصطفى صلاح الدين مدير الأمن.

وتمكنت الحملة من فحص 41 شقة مفروشة و16 فندقا شعبيا للتأكد من مشروعية قاطنيها، كما تم فحص 3 مزارع بأنحاء المحافظة.

وفحصت الحملة الصحف الجنائية لـ 48 حالة اشتباه جنائي من قاطني هذه الشقق و10 حالات اشتباه من العاملين في المزارع وتم صرفهم في الحال.

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