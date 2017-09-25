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ضبط 61 زجاجة خمور بحوزة متهم في 6 قضايا بالأقصر

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مصراوي Masrawy

ضبط 61 زجاجة خمور بحوزة متهم في 6 قضايا بالأقصر

03:16 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ضبط 61 زجاجة خمور بحوزة متهم في 6 قضايا بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، من ضبط 61 زجاجة خمور مختلفة الأنواع بحوزة عامل سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط المدعو "ر. ا" عامل ومقيم بدائرة المركز سبق اتهامه في 6 قضايا ما بين ضرب وسلاح بدون ترخيص ومخدرات وبحوزته 61 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد الكحلية بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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