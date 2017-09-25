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إيران تنفي إغلاق حدودها مع كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

إيران تنفي إغلاق حدودها مع كردستان العراق

03:03 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

إيران تنفي إغلاق حدودها مع كردستان العراق

إقليم كردستان

القاهرة- (مصراوي):

نفت إيران ما تردد عن إغلاق حدودها البرية مع إقليم كردستان العراق، في محاولة للضغط على لإيقاف الاستفتاء الذي يُجرى اليوم، الاثنين، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

ويأتي ذلك، عقب تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، والتي أكد فيها أن بلاده ملتزمة باحترام وحدة الأراضي العراقية، وسيادة هذا البلد على كامل أراضيه، معلنا أن طهران أقدمت على اغلاق حدودها البرية والجوية مع اقليم كردستان، وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في بغداد.

ونقلت وكالة (تسنيم) الدولية للأنباء الايرانية عن قاسمي قوله، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، إن "إيران كانت قد أعلنت أنها أغلقت أمس الأحد حدودها البرية والجوية مع إقليم كردستان العراق، بناء على طلب من جانب الخارجية العراقية".

وحول الأخبار بشان "قصف إيران لإقليم كردستان" قال قاسمي: "الأخبار التي تناقلتها، أمس الأحد، بعض وسائل الاعلام الغربية عارية عن الصحة، وتأتي في سياق إثارة زوبعة اعلامية على أعتاب استفتاء انفصال إقليم كردستان".

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مصراوي Masrawy

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