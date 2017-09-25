الجيش الموريتاني يعتقل خمسة مهربين للمخدرات

نواكشوط -(أ ش أ):

أفادت وزارة الدفاع الموريتانية ، في بيان لها اليوم الاثنين ، بأن الجيش الموريتاني تمكن الليلة الماضية من اعتقال خمسة مهربين مخدرات بحوزتهم 5ر1 طن قنب هندي وكمية من الأسلحة.

وقال مصدر مسئول في وزارة الدفاع : إن الجيش تمكن من محاصرة واعتقال خمسة مشتبه بهم كانوا مسلحين على متن سيارة عابرة للصحارى تحمل شحنة من القنب الهندي قدرها 5ر1 طن ؛ وذلك في منطقة صحراوية نائية تقع داخل المنطقة العسكرية المحظورة التي وضعها الجيش تحت سيطرته في شمال البلاد لمحاربة الجماعات الأصولية المسلحة وشبكات تهريب المخدرات والسلاح في منطقة الساحل والساحل..مشيرا إلى أن المنطقة المذكورة تقع على الحدود الموريتانية مع الجزائر.

وكان الجيش الموريتاني قد نجح في تفكيك واعتقال شبكات تهريب تزاول أنشطة غير قانونية في شمال البلاد أبرزها تهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة.